Антониу Гутерриш

14.04.22 16:51

В ООН предупреждают о глобальных последствиях из-за войны в Украине

14.04.22 16:45

УПЦ оказывает гуманитарную помощь украинским военным, медикам и беженцам

14.04.22 16:35

Вооруженные люди покинули собор УПЦ в Борисполе

14.04.22 16:17

По итогам года в Украине ожидается нешуточная инфляция

14.04.22 16:11

Курс гривны: в НБУ сообщили о новом риске

14.04.22 15:43

В Минобороны объяснили, почему возвращаться в Киев еще рано

14.04.22 15:21

В Борисполе вооруженные люди заблокировали собор УПЦ

14.04.22 15:04

Священник УПЦ вывез более 1,5 тыс человек из-под обстрелов на Киевщине

14.04.22 14:48

Стало известно, сколько учебных заведений в Украине уничтожено с начала войны

14.04.22 14:16

Российские военные массово отказываются возвращаться в Украину