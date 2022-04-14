Антониу Гутерриш

Сейчас мы столкнулись с крупным штормом (война в Украине), который угрожает разрушить экономику развивающихся стран.
Источник: портал ООН
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