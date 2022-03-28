Ким Чен Ын

Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии.
Источник: YNA
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