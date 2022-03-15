Джо Байден

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Генштаб ВСУ привел данные о потерях россиян на 15 марта
Далекая страна готова принять беженцев из Украины
Возле одной из станций метро в Киеве упал снаряд
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
Минздрав разработал требования к местам пребывания переселенцев
Британские военные предупредили украинцев о кое-чем ужасном
Мэрия Мариуполя привела данные о жертвах среди местного населения
В прямом эфире главного телеканала РФ произошел громкий антивоенный скандал
На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение
В ГПУ анонсировали обмен пленными
На жилые дома в Киеве снова падали ракеты
На ЧАЭС наконец-то восстановили электроснабжение
В ГПУ анонсировали обмен пленными
Украина и Россия взяли паузу в переговорах
Зеленский обещает отстроить все разрушенные дома и квартиры
Появилось объяснение решению Путина вторгнуться в Украину
Россия якобы просит Китай помочь в войне с Украиной
НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличной валюты
Стало известно, какие гуманитарные коридоры открыты в Украине 14 марта
Названы самые горячие точки на фронтах
На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО
США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
В Василькове уничтожили аэропорт
На ЧАЭС начался экстренный ремонт
В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии