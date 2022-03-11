Йенс Столтенберг

Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты.
Источник: NTV
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Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
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В Украине отменили ВНО и вступительные экзамены в ВУЗы
Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс
Оккупанты готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
Украину уже покинули 2,5 миллиона человек
Как оказалось, Путин таки может встретиться с Зеленским
Лавров признал, что роддом в Мариуполе разбомбили сознательно
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