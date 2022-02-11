Джо Байден

У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно.
Источник: интервью NBC
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