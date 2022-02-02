Дональд Трамп

У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро.
Источник: интервью Newsmax
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