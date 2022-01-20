Энтони Блинкен

США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии.
Источник: Twitter
Американский суверенитет Украины
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Киевщину ждет знакомство с уникальными животными
Омикрон добрался еще до одной области Украины
В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
В начале следующей недели погодные условия в Украине ухудшатся
Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
Жители Киевщины и Ивано-Франковска переусердствовали с крещенским купанием
Омикрон добрался еще до одной области Украины
В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
США предлагают России два варианта урегулирования ситуации вокруг Украины
Главные новости за 19 января 2022 года
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
Главные новости за 13 января 2022 года
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
Две тенденции-2021, которые определят год 2022
Блядская власть: рыба гниет с головы
Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества