Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Автор: госсекретарь США
20.01.22 12:04
43
Энтони Блинкен

США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии.

Источник: Twitter

Тэги: США, Украина, Россия, политика, Энтони Блинкен

Комментарии

Статьи

19.01.22 11:58

Хроники культурной и языковой дискриминации в Украине: смерть печатной прессы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Американский суверенитет Украины
19.01.22 17:16

Американский суверенитет Украины

Автор: Informator.press

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.01.22 12:10

Известную африканскую пустыню засыпало снегом
20.01.22 11:41

Киевщину ждет знакомство с уникальными животными
20.01.22 11:39

Омикрон добрался еще до одной области Украины
20.01.22 10:36

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
20.01.22 10:09

В начале следующей недели погодные условия в Украине ухудшатся
20.01.22 09:39

Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
20.01.22 09:13

Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
20.01.22 09:09

Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
20.01.22 05:36

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
19.01.22 21:32

Жители Киевщины и Ивано-Франковска переусердствовали с крещенским купанием
20.01.22 11:39

Омикрон добрался еще до одной области Украины
20.01.22 10:36

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата
20.01.22 09:39

Коронавирус в Украине: 18 479 заболевших и 131 погибший
20.01.22 09:13

Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
20.01.22 09:09

Прокуратура обжалует меру пресечения Порошенко
20.01.22 05:36

День автономной республики Крым: какой праздник отмечается 20 января
19.01.22 20:38

США предлагают России два варианта урегулирования ситуации вокруг Украины
19.01.22 18:59

Главные новости за 19 января 2022 года
19.01.22 15:28

Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
19.01.22 14:50

Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
Фото и Видео
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Известную африканскую пустыню засыпало снегом
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
Зеленский призвал украинцев не бежать в магазин за гречкой и спичками
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Порошенко таки остался на свободе
Порошенко таки остался на свободе
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Черновцах посреди улицы нашли питона
В Черновцах посреди улицы нашли питона
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.