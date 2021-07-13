Ангела Меркель

Мы хотим добиться того, чтобы транзит газа через Украину остался и в будущем.
Источник: совместный брифинг с Владимиром Зеленским
Мы хотим добиться того, чтобы транзит газа через Украину остался и в будущем.
Источник: совместный брифинг с Владимиром Зеленским
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