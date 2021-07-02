Дмитрий Кулеба

В Виннице от старости умерла 10-летняя художница

Стало известно, сколько участков земли было продано в первый день отмены моратория

В УПЦ считают, что Варфоломея пригласили в Украину, чтобы усилить религиозный кризис

Епископ УПЦ объяснил, в чем выражается истинный патриотизм

Главные новости за 1 июля 2021 года

В Одессе пассажир троллейбуса ударил водителя. И получил ответку ногами

Появилось видео, как ракета Маска вывела на орбиту 88 спутников

Опубликовано видео, как в России девочка зарезала мальчика

Украинский деятель подчеркнул работу Союза армян Украины в популяризации культуры и истории Армении

Украинским детям будут прививать патриотизм по специальной программе

Главные новости за 30 июня 2021 года

Коронавирус в Украине: смертность до сих пор остается не очень высокой

Трамп стал одним из худших президентов в истории США и захотел попробовать еще раз

Прожиточный минимум в Украине опять превысил размер минимальной пенсии

Стало известно, сколько участков земли было продано в первый день отмены моратория

Главные новости за 1 июля 2021 года

25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев

30.06.21 08:05

Евро-2020: Украину назвали главным аутсайдером турнира

28.06.21 16:05

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто

25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля

25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»

27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова

26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году

27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью

27.06.21 17:45

В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян

25.06.21 21:39

Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России