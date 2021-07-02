Дмитрий Кулеба

По логике исторического процесса я могу довольно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС.
Источник: «Ліга.net»
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