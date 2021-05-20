Владимир Зеленский

До конца этого года (минимальная зарплата в Украине вырастет до) 6 500 гривен.
Источник: пресс-конференция в Киеве
До конца этого года (минимальная зарплата в Украине вырастет до) 6 500 гривен.
Источник: пресс-конференция в Киеве
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