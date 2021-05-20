Владимир Зеленский

Киберполиция пресекла попытку устроить стрельбу в одной из киевских школ

На Луганщине священники УПЦ передали материальную помощь детям с инвалидностью

В Почаевской лавре верующие УПЦ отметили день памяти преподобного Иова Почаевского

Неизвестные захватили самолет в небе над Польшей

Минздрав Украины возглавил человек, пообещавший вакцинировать 5 млн человек до конца года

На совещании ОБСЕ правозащитники призвали власть остановить разжигание вражды против УПЦ в СМИ

В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция

Украина добилась сразу двух исторических результатов на «Евровидении»

Сценаристка обвинила постановщиков украинского номера для «Евровидения» в плагиате

Школьник обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт. «Фраза» разбиралась, что произошло

Главные новости за 19 мая 2021 года

Главный кандидат в министры здравоохранения пообещал к осени вакцинировать 5 млн украинцев

Смертность от COVID-19 в Украине прекратила свой рост

Неизвестные захватили самолет в небе над Польшей

Минздрав Украины возглавил человек, пообещавший вакцинировать 5 млн человек до конца года

В Киеве на фоне самолетов и протестов проходит пресс-конференция Зеленского. Онлайн-трансляция

15.05.21 16:47

Стало известно, сколько украинцев погибло от домашнего насилия в прошлом году

14.05.21 09:28

Ученые обнаружили в океане кое-что загадочное

13.05.21 18:23

МТБ БАНК и Concorde Capital получили заявки на приобретение более 70% акций НК «Верес»

14.05.21 09:01

Медведчуку избрали меру пресечения

16.05.21 00:43

Нейробиолог из США объяснил, зачем мы видим сны

15.05.21 21:10

В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения

17.05.21 21:26

На Львовщине учительница в шутку достала нож и предложила ученику писать своей кровью

13.05.21 15:31

Аэропорт «Киев» планируют надолго закрыть

15.05.21 20:55

В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях

14.05.21 20:59

В Одессе около школы произошла стрельба