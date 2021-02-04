Анна Герман

Зеленский понимает, знает, что то «глубинное государство», которое его привело к власти... он для этого «государства», в связи со скандалом (о котором мы вскоре узнаем) стал очень неудобным... Зеленский понял, что ставки уже сделаны совсем на другого человека...
Главврач больницы в Запорожье озвучил причину трагического пожара
Премьер-министр честно признал, что карантин не закончится 28 февраля
Страшный пожар в Запорожье унес жизни лечившихся от ковида
Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 140 людей
США и Евросоюз по-разному отреагировали на санкции против трех украинских каналов
Главные новости за 3 февраля 2021 года
Олимпийские игры в Токио таки состоятся. Стали известны условия
В мире установлен рекорд смертности от COVID-19
На фоне закрытия телеканалов депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады
Стали известны подробности принятия решения СНБО относительно «каналов Медведчука»