Джо Байден

Мы не враги. Мы — американцы. Библия говорит нам, что для всего есть свое время — время строить, время собирать, время сеять. И время исцелять. Это время исцеления для Америки.
Источник: «Европейская правда»
Мы не враги. Мы — американцы. Библия говорит нам, что для всего есть свое время — время строить, время собирать, время сеять. И время исцелять. Это время исцеления для Америки.
Источник: «Европейская правда»
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