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Фразы > Джо Байден

Джо Байден

Автор: кандидат в президенты США
09.11.20 01:42
394
Джо Байден

Мы не враги. Мы — американцы. Библия говорит нам, что для всего есть свое время — время строить, время собирать, время сеять. И время исцелять. Это время исцеления для Америки.

Источник: «Европейская правда»

Тэги: США, Библия, мир, выборы президента США, Джо Байден

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