Ведущие артисты Львовской оперы не вернулись в Украину после гастролей

Трое ведущих артистов Львовской оперы не вернулись в Украину после гастролей в Финляндии и Эстонии. Об этом сперва сообщили СМИ, а позже подтвердила пресс-служба театра.

Не вернулись ведущий солист Андрей Михалиха, его жена, солистка Юлия Михалиха-Рома, а также артист Богдан Ключник.

В Европу они ездили с балетом «Дон Кихот». По завершению гастролей сообщили коллегам по интернету, что решили в Украину не возвращаться.

В театре проводится служебное расследование.