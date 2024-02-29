Бьянка Цензори: жена Канье Уэста забыла надеть трусы

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори появилась без трусов на публике в Париже. Теперь ей грозит тюрьма или штраф 15 тысяч евро.

Для своего выхода на улицу Бьянка Цензори выбрала образ из шубы и колготок, но без нижнего белья.

По закону страны жене Канье Уэста могут назначить наказание в виде года заключения.

Бьянка Цензори (Сэнсори) — архитектор и дизайнер.