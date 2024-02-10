Ирина Шейк: россиянка снялась для Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA

Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу
Украинских пленных не было на борту Ил-76, — Данилов
Сырский озвучил новые задачи, которые стоят перед Украиной
В Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина американському «журналисту» Такеру Карлсону
В Украине готовят ограничения на денежные переводы
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 393 290 солдат
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В Никополе расстреляли заместителя мэра
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 392 380 солдат
Рада одобрила законопроект о мобилизации