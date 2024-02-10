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Фото-Новости > Ирина Шейк: россиянка снялась для Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA

Ирина Шейк: россиянка снялась для Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA

Агата Кловская
10.02.24 11:15
152
Ирина Шейк: россиянка снялась для Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA
Скандал из-за лифчика: пользователи украинских соцсетей обратили внимание, что российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки британского издания журнала Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA.
 
На самом снимке эту деталь заметить сложно, но Vogue дал такую информацию в описании к фотографии.
 
«Ситуация из разряда — „за что же так“», «Vogue пробил дно», «для украинцев это как пощечина», — пишут украинские пользователи.
 
В ответ ZHILYOVA написала в Инстаграме, что съемки проводились тайно и что редакция журнала не сообщала, для кого именно она намерена использовать продукцию компании.
 
«Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем», — заверил украинский бренд.
 

Тэги: Ирина Шейк, ZHILYOVA

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