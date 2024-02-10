Ирина Шейк: россиянка снялась для Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA

Скандал из-за лифчика: пользователи украинских соцсетей обратили внимание, что российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки британского издания журнала Vogue в нижнем белье от украинского бренда ZHILYOVA.

На самом снимке эту деталь заметить сложно, но Vogue дал такую информацию в описании к фотографии.

«Ситуация из разряда — „за что же так“», «Vogue пробил дно», «для украинцев это как пощечина», — пишут украинские пользователи.

В ответ ZHILYOVA написала в Инстаграме, что съемки проводились тайно и что редакция журнала не сообщала, для кого именно она намерена использовать продукцию компании.

«Мы связались с командой, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем», — заверил украинский бренд.