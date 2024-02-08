Принцесса Саксонская Ксения стала первой аристократкой, снявшейся для Playboy

Принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Айрис вошла в историю, став первой представительницей аристократии, позировавшей для Playboy. Более того, принцесса сказала журналу, что считает, что ее королевские предки «несомненно одобрили бы».

37-летняя немецкая принцесса позировала на обложке немецкого Playboy для выпуска «март 2024».

В сопровождающем интервью принцесса Саксонская Ксения, чей пра-пра-прадед был Фридрихом Августом III, рассказала немецкому Playboy, что хочет показать своими фотографиями, что «каждая женщина прекрасна такой, какая она есть».

«Вам не обязательно соответствовать трендам или делать операцию на своем теле, чтобы просто кому-то понравиться. У меня есть растяжки, и я с гордостью их показываю», — сказала принцесса Саксонская Ксения.

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