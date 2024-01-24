В ГУР раскрыли детали подрыва ТУ-22 на территории России

Украинская группа разведчиков в августе прошлого года проникла на территорию России, уничтожила российский бомбардировщик ТУ-22М3 и вывела из строя еще два. Группой командовал полковник Олег Бабий. Об этом сообщается на сайте Главного управления разведки Минобороны.

«Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника», — говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что во время выполнения боевой задачи полковник Олег Бабий погиб.

«Последняя успешно выполненная задача группы разведчиков Олега Бабия — уничтожение и выведение из строя трех российских бомбардировщиков ТУ-22М3, значительно нарушило планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации», — отметили в ГУР.

Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками.

«В этом бою 30 августа 2023 года, прикрывая отход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб», — рассказали в ГУР.

За свой героический подвиг Бабий награжден званием Героя Украины с посмертным присвоением ордена «Золотая звезда».

Как рассказали в ГУР, с первых дней полномасштабного вторжения россиян он организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и территории противника. На его счету — девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ТОТ и в тылу противника.

Напомним, в августе 2023 года на военном аэродроме Сольцы Новгородской области был уничтожен Ту-22М3.