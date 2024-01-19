Игорь Мазепа: задержан известный украинский бизнесмен

СМИ сообщают, что украинский бизнесмен Игорь Мазепа, который является главой инвестиционной компании Concorde Capital, был задержал. Произошло это на границе с Польшей, во время попытки выехать за границу.

Уточняется, что все произошло на контрольно-пропускном пункте «Медика-Шегини» накануне в четверг, 18 января, в 15-00.

Государственное бюро расследований уже проводит обыски в офисе Concorde Capital. Дело связано с получением права на землю для того, чтобы построить коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе под Киевом. Говорится о том, что Goodlife Park построили в 2013-м году. Площадь коттеджного городка составляет 40 гектаров. Он расположен в 12 километрах от Киева.

В Concorde Capital сказали, что силовики ворвались в офис, выбив дверь бизнес-центра. Уверяется, что обыски проводят без соответствующего решения суда. Правоохранители забирают все документы, которые связаны с деятельностью Игоря Мазепы. Также они изъяли личные вещи сотрудников. Там говорят, что в ходе задержания бизнесмена силовики без решения суда провели обыск автомобиля, а также не допускали к следственным действиям адвоката.

Игорь Мазепа пытался выехать за границу якобы для того, чтобы посетить Всемирный экономический форум.

Ранее мы писали, что экс-замгенпрокурора Ольга Колинько могла быть задушена.