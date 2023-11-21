Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25

Главное: Умер советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал в Японию самолёт МиГ-25.

Детали: В США умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко.

В 1976 году Виктор Беленко угнал в Японию новейший самолёт МиГ-25. Затем летчик был вывезен в США и получил американское гражданство.

Виктор Беленко умер в возрасте 73 лет в штате Иллинойс.