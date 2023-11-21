Виктор Беленко: умер летчик, который угнал из СССР новейший МиГ-25

Главное: Умер советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал в Японию самолёт МиГ-25.
Детали: В США умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко.
Главное: Умер советский летчик Виктор Беленко, который в 1976 году угнал в Японию самолёт МиГ-25.
Детали: В США умер советский летчик-перебежчик Виктор Беленко.
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