Беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтебазу «Роснефти» под Краснодаром, — росСМИ

Главное: Под Краснодаром произошел взрыв на нефтебазе «Роснефти». По предварительной информации, два дрона повредили здание бойлерной и систему теплоснабжения на объекте, который принадлежит «Роснефти».

Детали: В российском городе Туапсе Краснодарского края беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали нефтебазу «Роснефти». Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Взрывы на территории нефтехранилища произошли в ночь на 28 февраля. Предварительно известно, что два дрона со взрывчаткой повредили здание бойлерной и систему теплоснабжения.

На месте взрыва остались две воронки глубиной до полутора метра, сообщает российское медиа. После атаки беспилотников на нефтебазе разгорелся пожар, который уже потушили.

О пострадавших не сообщается. Отметим, что российские власти официально данную информацию не подтверждают.

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