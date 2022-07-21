Главное: Неизвестный ранее вид морской лилии назвали в честь Владимира Зеленского. Останки обнаружили в Эфиопии.

Детали: Ученые из палеонтологической лаборатории факультета естественных наук Силезского университета в Катовице нашли в Эфиопии окаменелые останки неизвестного ранее науке вида морской лилии. Они назвали ее в честь президента Украины Владимира Зеленского – Ausichicrinites zelenskyyi, пишет издание Royal Society Open Science.

Отмечается, что находке – около 150 миллионов лет.

Информируется: «Животное названо в честь шестого и действующего президента Украины Владимира Александровича Зеленского за мужество и отвагу, проявленные в защите свободной Украины».

Поясняется, что Ausichicrinites zelenskyyi принадлежит к подгруппе иглокожих, это первый представитель иглокожего юрского периода, которого нашли на африканском континенте.

Сообщается: «У найденного животного было десять длинных рук и острых когтей, похожих на щупальца, ими существо хваталось за морское дно».

Кроме этого у находки нашли признаки травмы: эксперты считают, что Ausichicrinites zelenskyyi пережило нападение, потеряв одну руку, а у найденного экземпляра выявили признаки отрастания поврежденной руки, что является первым задокументированным примером регенерации у ископаемой морской лилии.

Резюмируется, что морские лилии относятся к классу иглокожих, то есть беспозвоночных животных, которые живут в соленой воде, встречаясь во всех регионах мирового океана. Их размеры составляют от нескольких сантиметров до 2,5 метров.

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