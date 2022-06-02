В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов

Главное: В акватории Азовского моря зафиксирован массовый мор рыбы и дельфинов. Это может свидетельствовать о распространении болезней.

Детали: Жители Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, такой мор рыбы возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.

«Эпидемия — уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня — одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением», — отметил советник мэра.

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