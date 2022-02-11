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Спустя сутки после ДТП правоохранители заявились к Ярославскому с обысками

Александр Панько
11.02.22 12:42
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Спустя сутки после ДТП правоохранители заявились к Ярославскому с обысками

Главное: Следователи Национальной полиции провели обыски в гостинице Kharkiv Palace и в доме бизнесмена Александра Ярославского в рамках расследования смертельного ДТП с участием его кортежа.

Детали: В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице Kharkiv Palace и по месту жительства бизнесмена Александра Ярославского и по адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, целью обысков является информация с камер видеонаблюдения, подтверждающая использование автомобиля «Мерседес» и причастность других лиц к совершению резонансного ДТП.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Тогда же в Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетревз. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

По данным СМИ, жертву ДТП переехали обе машины кортежа.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина в связи с подозрениями в фальсификации дела о ДТП. По его словам, следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение ДТП на лицо, которого на самом деле не было на месте происшествия.

Тэги: ДТП, Харьков, обыск, гостиница, кортеж, Александр Ярославский, Национальная полиция Украины

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