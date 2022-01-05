В Украине рухнула очередная новогодняя елка

Главное: В Калуше новогодняя елка не выдержала сильного порыва ветра и рухнула. Городской голова пообещал к Рождеству ее восстановить.

Детали: В городе Калуш в Ивано-Франковской области из-за сильного ветра сломалась новогодняя елка. О происшествии сообщил городской голова Андрей Найда.

«Сильные порывы ветра сегодня ночью сломали ствол елки по ул. Пушкина», — написал мэр в Facebook.

Он пообещал, что к рождественским праздникам власти новогоднее дерево восстановят.

В тему: Перед Новым годом в разных городах Украины из-за непогоды падали новогодние елки.