Предприимчивый пенсионер по плитке разобрал пешеходную дорожку в Днепре

Главное: В одном из районов Днепра местные жители обратили внимание на пенсионера, который ежедневно воровал брусчатку из пешеходной дорожки. После того, как об этом стало известно, он вернул все обратно.

Детали: В Днепре пенсионер забрал для собственных нужд тротуарную плитку из пешеходной дорожки. Как сообщает УНИАН со ссылкой на очевидцев, для этого он несколько дней подряд приходил и уносил с собой фрагменты брусчатки.

После того, как об этом стало известно в соцсетях, злоумышленник вернул всю плитку на место.

В тему: В октябре 2012 года во время патрулирования территории зоны отчуждения работники батальона милиции по охране зоны радиоактивного загрязнения недалеко от КПП «Вильча» задержали автомобиль «Москвич» с прицепом, владелец которого пытался вывезти за пределы территории около 300 килограммов металлолома.