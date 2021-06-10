Львовские врачи провели уникальную «виртуальную» операцию

Главное: Уникальную операцию провели украинские врачи. Сделали это специалисты Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Детали: Врачи из Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова провели уникальную операцию. Об этом сообщает само учреждение.

Отмечается, что операция была совершена с применением методики виртуальной реальности.

Информируется следующее: «Впервые в Украине нашей командой Центра сердца и сосудов было проведено самое современное оперативное вмешательство с предоперационным моделированием по методике виртуальной реальности».

Известно, что пациенткой стала двенадцатилетняя девочка, которая страдала симптоматической артериальной гипертензией и имела давление в пределах 160-180 мм.

Сообщается также: «При обследовании у девочки обнаружили врожденный порок сердца – коарктацию аорты. Это состояние, при котором имеется сужение просвета аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела».

Врачи поведали, что «с помощью современных технологий на основе результатов обследования была проведена виртуальная реконструкция анатомии аорты и ее ветвей, что помогло выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику дальнейшего лечения».

Как стало известно, врожденный порок сосуда был ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры – установления стента в просвет сосуда.

В больнице рассказали: «Сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями. Сейчас девочка чувствует себя абсолютно здоровой, а благодаря выбранной тактике может уже сейчас проявлять полную физическую активность».

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