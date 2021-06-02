На одесских рынках черешню продают... поштучно

Главное: Первая черешня на одесских рынках стоит от 500 гривен за килограмм. При этом можно купить ягоды и поштучно.

Детали: В Одессе на рынках начали продавать первую черешню. Стоимость за килограмм — от 500 гривен. Об этом сообщает Usionline.com.

Чтобы просто попробовать товар, нужно также заплатить. Цена — 7 гривен за ягоду.

При этом цены на клубнику уже снижаются, килограмм можно купить за 50-60 гривен.

По прогнозам экспертов, урожай клубники, малины, смородины и других ягод в Украине в этом году будет более высоким, а цены на них — ниже, чем в 2020 году, что связано с более удачными погодными условиями.

В тему: Эксперты составили список фруктов и овощей, в которых больше всего содержится токсинов и пестицидов. В тройку самых опасных фруктов попали яблоки, клубника и виноград.