Украинские ученые опубликовали фотографии «летающих айсбергов» в небе над Антарктикой

Главное: Ученые из Национального антарктического центра опубликовали фотографии интересного оптического явления в Южном океане. Из-за перепадов температуры над водой появляются миражи и создается впечатление, что некоторые айсберги зависли прямо над горизонтом.

Детали: Украинские полярники на станции «Академик Вернадский» сфотографировали необычное явление в Южном океане. Как сообщается на официальной странице Национального антарктического научного центра в Facebook, речь идет о миражах, подобных тем, что можно увидеть над раскаленным асфальтом или песками в пустыне.

«Однако над водой океана такой мираж случается только в полярных регионах, и зачастую именно вокруг Антарктиды, ведь здесь холодный воздух с континента имеет возможность выходить на относительно теплый, не скованный льдом океан», — пишут ученые, объясняя, что тонкий слой горячего воздуха действует как кривое зеркало, порой даже приближая отдаленные объекты.

Горизонт который наблюдатель видит в этот момент на самом деле лежит ниже видимого. И чем больше контраст температуры над океаном, тем ниже будет расположен условный горизонт и образуется толстая полоса миража.

Подобное явление в Антарктике может длиться целыми днями, а то и неделями.

В тему: В середине 2017 года в небе над одним из китайских городов появились очертания зданий, как бы парящих в облаках. Таким образом, скорее всего, жители Учжуна видели особым образом преломленные тени зданий, расположенных в нескольких километров от них.