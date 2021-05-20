В Одессе аварийную посадку совершил самолет, следовавший из Стамбула

Главное: В Одессе аварийную посадку совершил самолет компании МАУ, который следовал из Стамбула в Киев. Над Черным морем у него произошло резкое падение давления масла.

Детали: В Одессе совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины. Пассажирский рейс следовал по маршруту Стамбул — Борисполь.

«Да, действительно самолет приземлился. Он сейчас находится в нашем аэропорту. Что произошло, пока неизвестно. Больше информации у нас нет», — сказали «РБК-Украина» в информационной службе аэропорта Одесса.

По информации «Думской», в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту.

Известно, что в полете над Черным морем у авиалайнера возникла техническая неисправность. В одном из двигателей самолета произошло резкое падение давления масла.

В аэропорту Одессы была объявлена тревога.

В тему: В июле 2018 года в «Борисполе» аварийную посадку совершил самолет со 174 пассажирами.