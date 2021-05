Очень странную картину Бэнкси продали за огромные деньги

Главное: Картину Бэнкси пустили с молотка. За нее отдали более двух миллионов долларов.

Детали: В минувший вторник, 11 мая, на торгах дома Christie's была продана загадочная картина авторства таинственного британского художника Бэнкси. Как сообщается, за небольшую работу (76 на 102 сантиметра) под названием Laugh Now But One Day We'll Be In Charge («Смейся сейчас, но однажды править будем мы») заплатили 2,07 миллиона долларов.

На картине изображены три обезьяны, на чьих плечах висят плакаты с соответствующими надписями.

Отметим, что аукцион проходил в онлайн-формате.

Известно, что Бэнкси нарисовал эту картину еще в 2002 году на куске картона. Она ушла в частные руки в 2007 году в одну из стран ЕС и вот сейчас была перепродана другому ценителю уличного искусства анонима.

