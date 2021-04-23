Группа воров из Азербайджана вынесла из дома под Киевом наручные часы на 3 млн гривен

Главное: Правоохранители задержали на горячем банду воров-иностранцев, которые обносили элитные дома под Киевом. Во время последнего преступления добычей преступников стали наручные часы на общую сумму более 3 млн гривен.

Детали: Организованная группа профессиональных воров из Азербайджана украла из элитного имения в поселке Козин Киевской области 15 элитных наручных часов общей стоимостью более 3 млн грн. Как сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, преступники попались на горячем после совершения кражи 22 апреля.

Они проникли в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от $500 до $25000. Сотрудникам полиции Киевской области удалось установить машину злоумышленников и дом, где они скрывались.

«В ходе спецоперации наши спецназовцы задержали четырех парней. У воров изъяли спецоборудование, документы и похищенное имущество, которое фигуранты пытались спрятать на чердаке», — написал Небытов.

По его данным, эти воры уже не раз обчищали имения богатых граждан ночью, пока хозяева спали. На дело они приезжали на престижных иномарках, проникали в дома, даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку.

В тему: В сентябре 2018 года в одном из домов на улице Шелковичной в Киеве воры-альпинисты пробрались в квартиру тогдашнего заместителя министра экономики Максима Нефедова. По имеющейся информации, воры вынесли из квартиры все ценное — часы, золото, технику, деньги.