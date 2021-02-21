Киевлянин создает удивительные снежные скульптуры

Каждую снежную зиму скульптор Александр Водянюк дарит киевлянам свои снежные скульптуры в человеческий рост. Они создаются под открытым небом в одном из дворов столичной улицы Ломоносова.

Скульптор работает не один, а вместе со своей дочерью, талантливой художницей Александрой.

На создание лишь одной из снежных скульптур (Шрека) у семьи Водянюков ушло 2 часа.

Отец и дочь получают от работы невероятное удовольствие и это настроение передается окружающим. Проходящие мимо стараются обязательно сфотографироваться на фоне скульптур.