Появились снимки замерзших водопадов во Львовской области

Главное: В Национальном природном парке Сколевские Бескиды замерзли водопады. Появились фотографии.

Детали: В Национальном природном парке Сколевские Бескиды (Львовская область) замерзли водопады. Причиной стали обрушившиеся морозы.

Как передает пресс-служба парка, «мороз, солнце и снег способны создать действительно интересные и неповторимые ледяные скульптуры».

Отмечается: «Этой зимой наблюдаются постоянные изменения периодов оттепели и морозов, и это создает благоприятные условия для образования различных форм замерзания воды. Обычно сосульки появляются на выступах скал, береговых обрывах и ветках деревьев, но могут появляться и в ущельях, когда замерзает медленно стекающая вода».

Напомним, что данный парк расположен в бассейнах рек Стрый и Опир, а его территория занимает площадь 35 261 га.

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