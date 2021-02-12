Хитрый филиппинец «вскрыл» будущий суперсмартфон

Главное: Каким будет новый смартфон Xiaomi? Об этом поведал хитрый филиппинец.

Детали: Филиппинский блогер «слил» данные о том, каким будет суперсмартфон Xiaomi Mi 11 Ultra. Его цитирует GizmoChina.

Сообщается, что парень продемонстрировал грядущие смартфоны в белом и черном цветах.

Информируется: «Xiaomi Mi 11 Ultra получил гигантский выступ под камерный модуль, в который входят три сенсора: это 50-мегапиксельный основной, ширик на 48 Мп и перископный телеобъектив с таким же разрешением».

Подчеркивается, что впервые смартфон Xiaomi получил дополнительный дисплей в камерном модуле, который может отображать любое приложение или селфи.

Также о «трубке» известно следующее: «Грядущая новинка оснащена 6,8-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями, способным обновляться на частоте 120 Гц, а за ее производительность отвечает чип Snapdragon 888 со сверхбыстрой памятью».

Кроме этого, как стало ясно, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быстрые зарядки: проводную на 67 Вт и беспроводную на 67 Вт и обратную зарядку 10 Вт.

Сколько будет стоить такое гаджет, пока неизвестно. Ожидается, что в продажу он поступит этой весной.

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