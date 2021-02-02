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Фото-Новости > Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна

Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна

Агата Кловская
02.02.21 12:47
1311
Сурок Тимка ІІІ поведал, когда в Украину придет весна

Главное: Сурок Тимка ІІІ дал прогноз, когда придет весна. Придется еще подождать.

Детали: Известный харьковский сурок Тимка ІІІ дал прогноз, когда же в Украину придет весна. Об этом сообщает МГ «Объектив».

Информируется, что животное разбудили во вторник, 2 февраля.

В публикации сказано: «Если сурок не увидит свою тень, а такое случается в пасмурный день, то весна будет ранняя. В солнечный день грызун видит свою тень, что предвещает еще шесть недель зимы».

Тимка ІІІ предсказал раннюю весну.

Сообщается: «Около 11 утра его вытащили из домика: он не увидел своей тени, и по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской – спрогнозировал ранний приход весны».

Весны придется ждать по его прогнозу еще шесть недель.

Справка: День сурка на биостанции Харьковского университета им. Каразина отмечают с 2004 года. До Тимки ІІІ эту должность занимал Тимка II. Он семь раз предсказывал погоду, после чего ушел на пенсию. До этого, какой будет весна, предвещал Тимка I.

В тему: киевлян предупредили о сильнейших морозах на ближайшие выходные.

Тэги: общество, погода, Харьков, регионы, прогноз погоды, сурок Тимка, новости Украины

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