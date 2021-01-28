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Фото-Новости > Сотни спасенных и километровые пробки: непогода привела к транспортному коллапсу на Одесчине

Сотни спасенных и километровые пробки: непогода привела к транспортному коллапсу на Одесчине

Александр Панько
28.01.21 17:47
415
Сотни спасенных и километровые пробки: непогода привела к транспортному коллапсу на Одесчине

Главное: Из-за непогоды на трассах в Одесской области остановились сотни фур. Из снежных заносов было спасено около 1 тыс. человек, в том числе 13 детей и одна роженица.

Детали: В течение последних суток подразделения спасателей Одесского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вытащили из снежного плена 995 человек человек, в том числе 13 детей. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, за период непогоды было осуществлено 63 выезда на изъятие автотранспортной техники и расчистки дорог, в ходе которых были изъяты из сложных участков автодорог 385 единиц техники.

Для оказания помощи людям, которых освободили из снежных заносов работают 2 стационарные и 1 передвижной пункт обогрева, пункт питания на триста шестом километре автотрассы Одесса-Киев.

Подразделения ГСЧС также привлекаются к распилу и уборке поваленных деревьев с проезжей части автодорог и придомовых территорий.

Скриншот сообщения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

Сотни машин оказались в снежных заторах на дорогах в Одесской области

Сотни машин оказались в снежных заторах на дорогах в Одесской области

Сотни машин оказались в снежных заторах на дорогах в Одесской области

Кроме того, в Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса возле села Петроверовка Ширяевского района из-за переметов и гололеда образовалась пробка из крупногабаритных транспортных средств протяжностью около 4 км. Для ее ликвидации и расчистки дороги были привлечены 8 единиц техники Службы автомобильных дорог.

Вблизи с. Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса — Рени (на расстоянии около 15 км от г. Одесса) из-за заносов и гололедицы образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., около 2 км).

Движение на автодороге перекрыли подразделения Национальной полиции.

Из-за непогоды в 8 населенных пунктов в Одесском, Белгород-Днестровском и Березовском районах Одесской области отсутствуют проезды.

Ограничение движения существуют на автодорогах в Одесской и Николаевской областях.

Также сообщается о роженице, которая застряла на дороге за с. Новоукраинка, Раздельнянского района Одесской области. Спасатели в сопровождении снегоуборочной техники доставили женщину ​​в роддом Раздельнянской районной центральной больницы.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины в Facebook

Сотрудники ГСЧС спасают роженицу из снежного плена

Сотрудники ГСЧС спасли роженицу из снежного плена

В тему: Сегодня на автодороге Сумы-Пирятин в Полтавской области из-за непогоды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 13 пассажиров. Пострадали два человека.

Тэги: дорога, Николаевская область, Одесская область, непогода, снегопад, стихия, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Петроверовка

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