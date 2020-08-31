Не пропустите в День знаний выставку картин «День знаний»

1 сентября в ЦСИ «Белый Свет» открывается выставка киевского художника Владислава Шерешевского «День знаний». Публика сможет увидеть работы, созданные художником в течение последних 6 месяцев, в том числе и в период самоизоляции.

Существует мнение, что Шерешевского много не бывает («И мало не бывает», — добавляет он). На этот раз в Белом Свете окажется очень много Шерешевского, можно сказать, порядочно, бессчетно, вообще тьма-тьмущая Шерешевского. Трудолюбивый автор покажет на выставке «День знаний» все работы, созданные за полгода. А поскольку это половина 2020 года, то написанные произведения, во-первых, очень разные, а во-вторых отражают быстрые смены настроения и течения мыслей, вызванные виражами 2020.

Коллективная мифология, буйно цветущая сейчас, и ее авторская интерпретация — вот главная тема сентябрьской выставки Владислава Шерешевского. «День знаний» планировалось открыть еще в мае, но отсрочка положительно повлияла на многообразие будущей экспозиции. Там есть работы, написанные до вируса; работы, написанные в острую фазу вируса; и, наконец, работы, написанные в период привыкания к вирусу. Сначала думали, что вирус быстро пробежится и исчезнет, — впоследствии стало казаться, что он останется здесь навсегда. Эта разница является существенной при выборе способа развлекать себя, поэтому и Шерешевский в начале самоизоляции был совсем не тот, что сейчас. Неизменна только его традиция иронического взгляда на вещи, приправленная оптимизмом (а иногда — отсутствием оптимизма).

Справочная информация: Открытие выставки состоится 1 сентября с 11:00 до 19:00. Экспозиция продлится до 22 сентября. Адрес: Киев, ул. Пушкинская, 21а. Расписание работы галереи: вт-сб — 11:00-19:00; вс, пн — выходные. Вход свободный.

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