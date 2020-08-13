Главное: В индонезийском селе родился необычный теленок. Местные жители верят, что он принесет им удачу.

Детали: В Индонезии родился теленок-мутант с двумя головами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Местные жители считают, что теленок принесет им удачу. Поэтому они со всех уголков страны едут, чтобы увидеть мутанта.

Издание отмечает, что это необычное животное доставили на ферму в деревне Пондок Вулу на востоке Явы в воскресенье вечером.

В тему: В феврале нынешнего года в одной из деревень на юге Индии родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами, двумя ртами и лишь с одной парой ушей.

В апреле 2019 года в американском штате Монтана на одной из ферм родился двухголовый теленок.

Аналогичный случай произошел в 2007 году — на одной из ферм на юго-западе американского штата Виржиния родился теленок с двумя головами.