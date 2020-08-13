На Херсонщине в ДТП женщина убила своего мужа и детей

Главное: В Херсонской области легковой автомобиль столкнулся с грузовым микроавтобусом. В результате ДТП три человека погибли.

Детали: Сегодня на трассе под Скадовском в Херсонской области 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Golf, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом DAF. В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет.

Сейчас на месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В тему: 27 июня 2009 года в селе Солонцы Цюрупинского района Херсонской области, на 11 километре автотрассы Цюрупинск — Голая Пристань — Скадовск, вследствие столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2109» и частного микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» погибли четверо людей, в том числе двухлетний ребенок.