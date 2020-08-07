В Киеве рыбак поймал необычную рыбу с человеческими зубами

Главное: В Киеве на Позняках в озере Жандарка мужчина поймал необычную рыбу. Зубы у нее очень похожи на человеческие.

Детали: На Позняках рыбак поймал необычную рыбу. Чудо-рыба имеет квадратные зубы, невероятно похожи на человеческие. Об этом сообщила газета «Дарницкие вести».

«Мужчина пришел на озеро Жандарка, что на столичных Позняках, с целью поймать толстолобика, но вместо этого на крючок попался бурый (черный) паку, который имеет квадратные зубы, невероятно похожие на человеческие. Об этом мужчина сообщил на своей странице в фейсбуке», — говорится в сообщении.

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