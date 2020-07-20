В Киеве психически нездоровый мужчина «заминировал» школу и пытался взорвать дом

Главное: В Киеве местный житель, имеющий проблемы с психическим здоровьем, сообщил в полицию о том, что «заминировал» школу. После этого он открыл дома газовые конфорки, закрыл окна и ушел.

Детали: Сегодня, 20 июля, в Святошинском районе Киева полицейские задержали местного жителя, который «заминировал» школу и пытался взорвать дом. Об этом пресс-служба городской полиции сообщила в Facebook.

Как отмечается, началось все с того, что на спецлинию «102» позвонил неизвестный с сообщением о том, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко.

По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. При осмотре помещений и прилегающей к школе территории никаких подозрительных предметов или веществ обнаружено не было.

После опроса свидетелей и очевидцев, копы установили личность человека, сделавшего ложный вызов. Вместе с этим, выяснилась информация о том, что после ложного звонка, мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом.

Прибывшие на улицу Доброхотова, к месту проживания «минера», работники ГСЧС и газовой службы отключили газ, вместе с полицейскими эвакуировали жителей подъезда.

В течение нескольких часов оперативники искали злоумышленника и, наконец, задержали его. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, по заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса и готовит ходатайство в суд о принудительном лечении мужчины.

В тему: 1 июня 2020 года КГГА сообщила о закрытии моста Метро. Впоследствии появилась информация о том, что на мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает устроить взрыв.

Позже мужчина был задержан. А в Сети появилось видео задержания минера.