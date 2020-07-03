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Американцы рассказали, как правильно «считать» возраст собак

Американцы рассказали, как правильно «считать» возраст собак

Главное: Ученые из США рассказали, как правильно «переводить» возраст собак на человеческий. Ранее все делали это неверно.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего в США рассказали, как правильно «считать» возраст собак. Ранее, говорится в их отчете, умножая его на семь, это делали неправильно.

Эксперты говорят, что это первое научное исследование на данную тему.

Исследователи пишут, что «представители разных видов собак стареют с различной скоростью».

Как стареют собаки: исследование

Как поясняют эксперты, «в основе метода «эпигенетических часов» находится определения возраста клетки, ткани или организма на основе считывания эпигенетических показателей – химических модификаций, таких как метилирование, которые влияют на включение или выключение отдельных генов без изменение самой наследственной генетической последовательности».

Ученые сообщают в своей работе: «Эпигенетические изменения дают нам информацию о возрасте генома, так же как морщины на лице человека дают информацию о его возрасте».

Они добавляют: «В наши дни существует множество антивозрастных продуктов, но вы же не будете ждать лет сорок или около того, чтобы узнать, действительно ли тот или иной продукт продлит вашу жизнь. Что если вместо этого у вас была бы возможность измерить свои возрастные паттерны метилирования до, во время и после вмешательства, чтобы посмотреть, работает ли средство?».

Старость собак

Так, авторы исследования выяснили, что «молодые собаки стареют очень быстро: годовалое животное похоже на 30-летнего человека, а в возрасте четырех лет собака напоминает 52-летнего человека, а после семи лет жизни старение собаки замедляется».

Также ученые говорят, что, например, «у девятимесячной собаки уже могут быть щенки».

Они подчеркивают: «Не все породы собак стареют одинаково, так как известно, что продолжительность жизни у разных пород различная».

В тему 17 июня 2020 года сообщалось, что в США начали продавать собак-роботов.

28 апреля 2020 года стало известно, что в США зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки.

16 апреля 2020 года канадские ученые назвали бродячих собак «переносчиками коронавируса».

6 марта 2020 года ученые назвали самую пугливую породу собак.

Тэги: США, ученые, исследования, мир, собака, возраст, собаки

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