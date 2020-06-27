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Ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса

Ученых не на шутку встревожили «зловещие щупальца» коронавируса

Главное: Коронавирус обладает способностью протянуть похожие на щупальца нити от пораженных клеток к соседним, что позволяет инфекции распространяться по организму как опухоль. Об этом заявили исследователи из США.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в ходе которого выяснили, что от пораженных коронавирусом клеток тянутся длинные нити, похожие на «зловещие шупальца».

Как передает Forbes, специалистам удалось запечатлеть эти нити с помощью сверхмощного электронного микроскопа.

По словам руководившего проектом профессора Невана Крогана, эти нити пробивают оболочку других клеток и в результате вирус распространяется по ним, как по трубам.

«Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», ‒ отметил ученый.

Ученые показали «зловещие щупальца» коронавируса

В тему: 26 июня 2020 года ученые выяснили, что коронавирус «наследил» в Европе еще в марте... 2019 года.

26 июня 2020 года также сообщалось, что ученые научились убивать коронавирус за считанные секунды.

Тэги: США, ученые, общество, исследования, здоровье, мир, наука, микроскоп, Калифорния, коронавирус, COVID-19, вирусологи

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