Украина в еврокубках: уже без двух команд

Вот и свершилось то, что и должно было. Обе наши команды, игравшие в квалификации Лиги Европы, прекратили свой путь.

Подчеркиваю этого и следовало ожидать. Во-первых, и «Десна», и «Колос» еврокубковые дебютанты, а, значит, их клубный рейтинг низок и не позволяет им попадать в посев. Во-вторых, жребий словно с ума сошел, раз за разом отправляя и «Десну», и «Колос» на выезд, лишив их возможности привезти матч еврокубков на родной стадион или хотя бы в родную страну. А то получается, вроде и дебютировали, но ни одного матча дома не сыграли...

В УЕФА считают, что отсутствие зрителей на трибунах нивелирует фактор своего поля, но это всё-таки далеко не так. Гостей ждет долгая дорога, перелет, незнакомое поле, плюс хозяева взяли на себя право решать, кому где тренироваться... Всё это, казалось бы, мелочи, но в футболе, как известно мелочей нет.

К тому же жребий еще «Десне» и тяжелого соперника подсунул. С «Вольфсбургом» в прошлом сезоне играли и «Александрия» (безуспешно), и «Шахтер» (удачно). Из всех возможных соперников для «Десны» это был худший вариант. «Волки», да еще и в городе «Фольксвагена»! Очень жаль, ведь хотелось прощупать черниговскую команду с более-менее равным международным соперником – как она бы выглядела на его фоне? «Волки» же, увы, пока еще не ровня.

У меня есть твердое впечатление, что «Вольфсбург» решил одолеть украинскую команду малой кровью, и, надо сказать, ему это удалось. Этому способствовал и быстрый гол, забитый после углового. Очень смутило, что в этот мид-уик и «Динамо», и «Десна», и «Колос» пропускали после угловых. После матча тренер черниговщан Александр Рябоконь сказал, что при стандартах шансы 50 на 50 (совершенно не согласен, но это в данном случае неважно) и потому пропускать непозволительная роскошь. К сожалению, пропускали именно наши.

Могла ли «Десна» сравнять счет? Конечно! Особенно хороший отрезок ей удался в начале второго тайма вплоть до нелепого удаления Тамма, который в первую очередь не должен был пытаться обыграть двух соперников в центральной зоне. Потеря и фол – производные от этого глупого решения!

Но даже если бы «Десне» вдруг удалось забить, у меня было устойчивое ощущение, что «Вольфсбург» прибавил бы, и всё свелось к тому, чем, собственно, игра и закончилась.

Обидно, конечно, вылетать после первого матча, но проиграть даже седьмой команде Германии незазорно. А опыт, приобретенный даже от одного-единственного матча с таким сильным соперником бесценен.

Что касается «Колоса», то тут совсем иной коленкор. Памятуя прошлую неделю и классный проход «Ариса», зная о проблемах «Риеки», которая на неделе продала в «Верону» основного и очень перспективного вратаря, а в ПАОК – сильнейшего форварда и, видя стартовый состав, закралась мысль, а пуркуа бы да не па? Почему бы «Колосу» не сотворить еще одну сенсацию и не пройти еще одного не самого грозного соперника. Да, в гостях! Да, куда более опытного! Но тоже ведь звезд с европейского неба не хватающего.

Не прошли. Не хватило малости. Но эта малость не называется везением. Дело не в нем. И не в поле, которое благодаря жуткому ливню превратилось, если не в море разливанное, так в одну сплошную лужу. Конечно, на нем удерживать нужный счет проще, чем отыгрываться, но при 0:0 поле было одинаковым для всех. По игре «Риека» была лучше и острее. 7:2 – удары в створ, 13:4 – угловые свидетельствуют об этом. Но забей Селезнёв в самом конце основного времени, и кто бы обращал внимание на эту статистику?! У «Риеки» просто не было бы времени отыграться. Увы, но многоопытный нападающий позволил непозволительный промах, не сумев нормально принять классную передачу партнера. Мяч метался между его ногами, как та обезьяна из бородатого анекдота между умными и красивыми. Повторюсь, форвард, за плечами которого не один десяток матчей за сборную, в еврокубках, в том числе и в Лиге чемпионов, не имеет права на подобные ошибки, тем более в ключевой фазе игры.

Ну а в целом, несмотря на эту досадную неудачу, которую можно было бы избежать, хочется поблагодарить команду Костышина за этот еврокубковый сезон, за неожиданный и потому особенно приятный проход «Ариса» на предыдущей стадии. Уверен, что после этих двух матчей количество неравнодушных к команде заметно возрастет.

К сожалению, эта неудача отразила в таблице коэффициентов, и после вчерашних поединков Украина скатилась на одну позицию, пропустив вперед шотландцев, которые вчера сохранили две команды из четырех («Селтик» и «Рейнджерс» прошли, «Абердин» и «Мазервелл» вылетели). Теперь наши идут на 13-м месте, правда, ненамного отставая и от британцев, и от Турции.

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