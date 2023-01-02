ДТЭК откровенно лжет украинцам?

Ничего удивительного не находите в этих одновременных событиях? ДТЭК «шурует» заготовки, потому что «покупатель» электроэнергии (судя по всему, речь идет о продаже украинской электроэнергии в страны ЕС — ред.) заждался... а Воздушные Силы Украины явно забыли им подыграть....

ДТЭК показали на праздники что энергосистема стабильна и работает в полной мере... а с понедельника отключили все, что можно...

Праздники закончились... теперь только бизнес...

Я могу все понять, кроме такой откровенной лжи. Иначе как понимать, что в инфополе и в нашей реальности такие противоречия?

Украина должна полностью перейти на альтернативные источники электроэнергии после победы.

ДТЭК — предатель собственного народа? Или как иначе объяснить подобное. Если я правильно все понимаю — то на чьей кто стороне? И сколько еще будут терпеть наши люди?

У меня все.

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