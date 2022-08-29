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Блоги > Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?

Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?

Автор: Владимир Регеша (Санта), украинский военный
29.08.22 10:04
143
Как так выходит, что залужные и арестовичи всюду побеждают?

Сегодня было время и вдохновение после очередной блокады на позвоночнике (ну, не могу я ходить более двух недель без этой экзекуции), и впервые пересмотрел новости.

Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику.

Залужные, арестовичи, маркусы и подобные им, обращаюсь к вам:

Я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды как мы повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет как ваша, наша авиация отрабатывает в «молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений...

Такое впечатление, что мы с вами говорим о разных армиях, и даже о разных войнах.

Когда я просил помощи для Песков, отреагировали мгновенно... начали искать меня по всему фронту, чтобы дать пизды. И это была единственная реакция. Потому что у нас такого не может быть. Мы ведь непобедимы. Ну, убило в тех Песках пятьсот бойцов, и что? На других направлениях мы идем вперед!

В какой перед? На каких направлениях?

В сухом остатке — проебали Пески, отчитываясь куда-то «вверх», что на месте есть все и то «все» к всрачке эффективно.

Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть блядские сомнения, что это обычный пиздеж.

Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье — вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров.

— Друзья, вы сегодня стреляли тупо в соседнее от их позиций поле, метрах в 800 от целей.

— Ушел ты. Мы отработали по координатам. Цели уничтожены.

— Вам дать видео, где эти цели не поняли даже, что стреляют по ним?

— Засунь видео себе... И вообще, ты кто такой?

— Две вертушки ежедневно выходят на рубеж, задирают носы, и с критической дистанции выпускают БК в голое поле...

— Закрой рот! Ты хочешь избавиться от поддержки авиации?

— Окопы завалены раздутыми зловонными телами наших солдат... Их сотни только здесь.

— Ты видел официальные цифры? Не разгоняй измену...

У меня была вера, что мы выгребаем здесь, чтобы где-то происходили «контратаки, штурмы, освобождение городов и сел, и т. п...» Говорю с друзьями по другим направлениям:

— Друг, у нас все то же...

Где мы побеждаем?

В фейсбуке, ютубе, инстаграмме. И все.

Это не сообщение «измена-изменная». Я понимаю, что «населению» нужен позитив. Такой ли ценой?

Мы скоро закончимся, потому что, несмотря на «контрнаступления», ежедневно отходят к врагу километры нашей земли, устланные тысячами тел наших воинов. Какой «позитив» вы будете придумывать через месяц-два?

Может, все-таки мобилизовать страну, вооружить ее и научить работать с этим вооружением, чем бросать неучей в ад? Если нужно, мы тоже будем учить, чем и занимаемся в «свободное от работы время».

Хотя... кому это пишется? И что это сообщение изменит? Да, навеяло просмотром победных новостей...

В Песках полный пиздец. Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на «контрнаступление» надежды мало.

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Тэги: война, Пески

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