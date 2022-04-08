Требовать от Украины во время войны погашения долгов - финансовое мародерство

Два сообщения нашего Минфина. Первое: Украина входит в пиковый период погашения госдолга. В апреле-июне 2022 придется заплатить 167 млрд. грн. Второе: в условиях бюджетного кризиса, в мае придется пересмотреть социальнные расходы.

В нормальной логике, соединение первого и второго дает елинственно верный ответ — реструктуризацию долга.

Ведь война = форс-мажор.

Когда людям негде жить и нет денег купить даже минимальный набор продуктов — долги не погашают.

Все ресурсы нужно направлять на оборону, социальную систему и стабилизацию экономики, в том числе путем снижения налогов.

Дайте в экономику налоговый стимул на 167 млрд. грн. — спасете реальный сектор, а не кредиторов.

Погашать сейчас госдолги и не проводить реструктуризацию — финансовое мародерство.

И не нужно писать, что Украина должна погашать долги до последнего украинца, сохранять реноме и МВФ не даст нам новых кредитов в случае реструктуризации.

Я уже сотни раз развенчивал такие мифы.

Кроме того, погашением долгов минфин просто нивелирует международную помощь: в марте Украина получила от МВФ, ЕИБ и ВБ 3,5 млрд. дол. и теперь должна отдать в эквиваленте 5 млрд!

Я понимаю, что лоббизм кредиторов уже нельзя устранить.

Но поставьте его на паузу.

На время войны.

Украина терпит, а кредиторам и Бог велел.

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