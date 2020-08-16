Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Статья 10 Конституции Украины гарантирует каждому из нас право на свободное использование русского языка. Конституция является нормативно-правовым актом высшей силы и прямого действия.

То есть, когда вы используете русский язык, а не украинский, вы имеете полное право заявить, что такое право вам гарантировано Конституцией, и не вступать ни в какие дальнейшие дискуссии. А законы это здорово, но Конституция важнее. Если Конституция гарантирует вам некое право, ни один закон не может его у вас отобрать, если в Конституции не указано обратное (типа, данное право может быть ограничено в случаях бла-бла-бла).

Это не значит, что за русский язык вас не попытаются оштрафовать, закрыть и подвергнуть другим репрессиям, как официальным, так и неофициальным (наезды активистов и т.п.). В полицейских государствах, к числу которых относится Украина, конституции являются пустыми декларациями.

Бороться с этим можно и нужно. Пусть подают в суд. Судитесь. Подавайте апелляцию. Кассацию. В Европейский суд по правам человека.

Бороться за свои права на законном основании, даже рискуя неудобствами, проблемами и потерями, или согласиться на дискриминацию и унижение, целуя метафорическую обувь политических украинцев — каждый решает самостоятельно.

Думаю, различие между русскими и «русскоязычными» пройдёт именно по этой линии.

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