Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени

С начала сентября россияне запустили по Украине более 3500 дронов разных типов, почти 190 ракет и более 2500 авиационных. Об этом написал президент Владимир Зеленский в Телеграм во вторник, 16 сентября.

«Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось в спешке поднимать боевую авиацию и чувствовать давление России на свои границы. Сейчас именно то время, когда мы должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многоуровневой системой противовоздушной обороны. Все технологии для этого есть. Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров», — написал глава государства.

Зеленский сообщил, что в Запорожье спасатели завершили ликвидацию пожаров после российского обстрела города реактивной артиллерией. В городе 13 пострадавших.

«В Николаевской области из-за обстрела обычной фермы погиб один человек. Мои соболезнования родным и близким. Также под ударами были Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина и Херсонщина — более сотни дронов и полторы сотни КАБов только за эту ночь. Везде, где нужно, продолжается работа всех необходимых служб», — добавил он.

