Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар

Загадочный огненный шар был замечен в небе над Швецией и Финляндией. После этого он взорвался над Балтийским морем.

В социальных сетях уже распространяют соответствующее видео и пишут о том, что необычное явление зафиксировали над северной частью Стокгольма, после чего объект покинул воздушное пространство Швеции и оказался над принадлежащими Финляндии Аландскими островами.

Впрочем, астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета полагает, что никакой тайны тут нет, а огненный шар – это метеор, ярко вспыхнувший в атмосфере на высоте около тридцати километров.

По его словам, столь яркий болид можно видеть примерно раз в пять лет.

Ранее появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом.